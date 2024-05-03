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  4. Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в игре с Баварией и в финале ЛЧ
Лига чемпионов
03 мая 2024, 15:09 |
4159
2

Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в игре с Баварией и в финале ЛЧ

В ответном матче против мюнхенцев в старте выйдет Андрей Лунин

03 мая 2024, 15:09 |
4159
2
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в игре с Баварией и в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча с «Кадисом» в Ла Лиге дал пресс-конференцию, на которой задел вратарский вопрос в команде.

«Куртуа сейчас в порядке. Он сыграет против «Кадиса» и это отличная новость для нас, мы рады его возвращению. Тибо сейчас может внести большой вклад в результат, но в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» сыграет Андрей Лунин.

Сыграет ли Тибо в возможном финале ЛЧ? Я не знаю, мы не можем думать о том, что произойдет через месяц, сейчас для нас финал – это следующий матч с «Баварией», а дальше посмотрим», – рассказал Анчелотти.

Ранее испанское издание Marca утверждало, что в гипотетическом финале ЛЧ может сыграть Куртуа.

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Бавария чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Реал - Бавария Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Marca
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potemkin78
беги Андрюша беги
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+2
Falko
Навіть Анчелотті ще не впевнений, що Реал гратиме у фіналі. Але Sport.ua уже впевнений.
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+1
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