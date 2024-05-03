Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в игре с Баварией и в финале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча с «Кадисом» в Ла Лиге дал пресс-конференцию, на которой задел вратарский вопрос в команде.

«Куртуа сейчас в порядке. Он сыграет против «Кадиса» и это отличная новость для нас, мы рады его возвращению. Тибо сейчас может внести большой вклад в результат, но в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» сыграет Андрей Лунин.

Сыграет ли Тибо в возможном финале ЛЧ? Я не знаю, мы не можем думать о том, что произойдет через месяц, сейчас для нас финал – это следующий матч с «Баварией», а дальше посмотрим», – рассказал Анчелотти.

Ранее испанское издание Marca утверждало, что в гипотетическом финале ЛЧ может сыграть Куртуа.