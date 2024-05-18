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  4. ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве
Чемпионат Португалии
Риу Аве
17.05.2024 22:45 – FT 1 : 1
Бенфика
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Португалия
18 мая 2024, 03:37 | Обновлено 18 мая 2024, 04:02
98
1

ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве

Вечером 17 мая состоялись два матча последнего 34-го тура в Португалии

18 мая 2024, 03:37 | Обновлено 18 мая 2024, 04:02
98
1
ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 17 мая состоялись два матча последнего 34-го тура в чемпионате Португалии.

Бенфика завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве (1:1), упустив победу на 90+3 минуте.

Тренеры орлов дали отдохнуть голкиперу Анатолию Трубину, оставив украинца в резерве и проверив в деле его партнера-конкурента Самуэла Соареша.

Бенфика завершила чемпионат на втором месте (80 очков), пропустив вперед лишь Порту (87 баллов перед последней игрой).

Лиссабонская команда будет стартовать в Лиге чемпионов либо с основного раунда (если Байер выиграет финал Лиги Европы), либо с 3-го раунда квалификации (если трофей ЛЕ завоюет Аталанта).

Чемпионат Португалии. 34-й тур, 17 мая

Риу Аве – Бенфика – 1:1

Голы: Коштинья, 90+3 (пен) – Орхун Кокчу, 32

Фамаликау – Каза Пия – 1:2

Голы: Юссуф, 4 – Фелиппе, 22,Морейра, 56

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 33 28 3 2 93 - 29 87
2 Бенфика 34 25 5 4 77 - 28 80
3 Порту 33 21 6 6 62 - 27 69
4 Брага 33 21 5 7 71 - 49 68
5 Витория Гимараеш 33 18 6 9 49 - 37 60
6 Морейренсе 33 15 7 11 34 - 34 52
7 Арока 33 13 7 13 53 - 47 46
8 Фамаликау 34 10 12 12 37 - 41 42
9 Каза Пия 34 10 8 16 38 - 50 38
10 Фаренсе 33 10 7 16 45 - 48 37
11 Риу Аве 34 6 19 9 38 - 43 37
12 Жил Висенте 33 9 9 15 42 - 51 36
13 Эшторил 33 9 6 18 48 - 56 33
14 Боавишта 33 7 10 16 37 - 60 31
15 Эштрела Амадора 33 6 12 15 32 - 53 30
16 Портимоненсе 33 7 8 18 36 - 71 29
17 Визела 33 5 10 18 34 - 64 25
18 Шавеш 33 5 8 20 31 - 69 23
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Коштинья (Риу Аве).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Falko
Попереду Бенфіки не Порту, а Спортинг.
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