ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве

Вечером 17 мая состоялись два матча последнего 34-го тура в чемпионате Португалии.

Бенфика завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве (1:1), упустив победу на 90+3 минуте.

Тренеры орлов дали отдохнуть голкиперу Анатолию Трубину, оставив украинца в резерве и проверив в деле его партнера-конкурента Самуэла Соареша.

Бенфика завершила чемпионат на втором месте (80 очков), пропустив вперед лишь Порту (87 баллов перед последней игрой).

Лиссабонская команда будет стартовать в Лиге чемпионов либо с основного раунда (если Байер выиграет финал Лиги Европы), либо с 3-го раунда квалификации (если трофей ЛЕ завоюет Аталанта).

Чемпионат Португалии. 34-й тур, 17 мая

Риу Аве – Бенфика – 1:1

Голы: Коштинья, 90+3 (пен) – Орхун Кокчу, 32

Фамаликау – Каза Пия – 1:2

Голы: Юссуф, 4 – Фелиппе, 22,Морейра, 56

Турнирная таблица