ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве
Вечером 17 мая состоялись два матча последнего 34-го тура в Португалии
Вечером 17 мая состоялись два матча последнего 34-го тура в чемпионате Португалии.
Бенфика завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве (1:1), упустив победу на 90+3 минуте.
Тренеры орлов дали отдохнуть голкиперу Анатолию Трубину, оставив украинца в резерве и проверив в деле его партнера-конкурента Самуэла Соареша.
Бенфика завершила чемпионат на втором месте (80 очков), пропустив вперед лишь Порту (87 баллов перед последней игрой).
Лиссабонская команда будет стартовать в Лиге чемпионов либо с основного раунда (если Байер выиграет финал Лиги Европы), либо с 3-го раунда квалификации (если трофей ЛЕ завоюет Аталанта).
Чемпионат Португалии. 34-й тур, 17 мая
Риу Аве – Бенфика – 1:1
Голы: Коштинья, 90+3 (пен) – Орхун Кокчу, 32
Фамаликау – Каза Пия – 1:2
Голы: Юссуф, 4 – Фелиппе, 22,Морейра, 56
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2
|Бенфика
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3
|Порту
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4
|Брага
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5
|Витория Гимараеш
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6
|Морейренсе
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7
|Арока
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8
|Фамаликау
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9
|Каза Пия
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10
|Фаренсе
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|11
|Риу Аве
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12
|Жил Висенте
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|13
|Эшторил
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14
|Боавишта
|33
|7
|10
|16
|37 - 60
|31
|15
|Эштрела Амадора
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17
|Визела
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18
|Шавеш
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
События матча
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