Покинет Шахтер? Пушич отреагировал на слухи, сватающие его в Фейеноорд

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи, сватающие его на пост наставника «Фейеноорда», который вскоре покинет Арне Слот, уходящий в «Ливерпуль».

«Прежде всего, позвольте мне сказать, что Арне [Слот] собирается сделать фантастический шаг. И он это заслужил, потому что проделал отличную работу в «Фейеноорде».

«Конечно, приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я добился чего-то в «Фейеноорде» в качестве помощника тренера».

«Но больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с «Шахтером» рассчитан еще на два года, и, несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что принесет будущее».

«Я не мог предвидеть того, что мы уже в этом сезоне выиграем чемпионат и Кубок Украины, когда только приступил к этой работе в октябре. На тот момент в чемпионате лидировало «Динамо», но мой первый матч в турнире был топ-матчем против киевлян, и мы его выиграли, выйдя на первое место. Я освоил стиль игры намного быстрее, чем ожидалось, и мой подход прижился», - заявил Пушич.

Ранее Арне Слот заявил, что хотел бы видеть своим преемником в «Фейеноорде» Марино Пушича или кого-то, кто по стилю работы похож на боснийца.