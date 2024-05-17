Покинет Шахтер? Пушич отреагировал на слухи, сватающие его в Фейеноорд
Ранее Марино работал ассистентом Арне Слота, который вскоре покинет Роттердам ради «Ливерпуля»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи, сватающие его на пост наставника «Фейеноорда», который вскоре покинет Арне Слот, уходящий в «Ливерпуль».
«Прежде всего, позвольте мне сказать, что Арне [Слот] собирается сделать фантастический шаг. И он это заслужил, потому что проделал отличную работу в «Фейеноорде».
«Конечно, приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я добился чего-то в «Фейеноорде» в качестве помощника тренера».
«Но больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с «Шахтером» рассчитан еще на два года, и, несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что принесет будущее».
«Я не мог предвидеть того, что мы уже в этом сезоне выиграем чемпионат и Кубок Украины, когда только приступил к этой работе в октябре. На тот момент в чемпионате лидировало «Динамо», но мой первый матч в турнире был топ-матчем против киевлян, и мы его выиграли, выйдя на первое место. Я освоил стиль игры намного быстрее, чем ожидалось, и мой подход прижился», - заявил Пушич.
Ранее Арне Слот заявил, что хотел бы видеть своим преемником в «Фейеноорде» Марино Пушича или кого-то, кто по стилю работы похож на боснийца.
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