С большим отрывом. Гвардиоле покорилось уникальное достижение в АПЛ

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Этот матч стал 300-м для главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы в элите английского дивизиона. За этот период «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера одержал 221 победу. Это лучший показатель среди всех наставников, доходивших до отметки в три сотни поединков.

Второе место в списке занимает Жозе Моуриньо, одержавший в первых 300 матчах 189 побед, третья позиция у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – 188 побед.

