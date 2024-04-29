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  4. С большим отрывом. Гвардиоле покорилось уникальное достижение в АПЛ
Англия
29 апреля 2024, 10:07 |
992
3

С большим отрывом. Гвардиоле покорилось уникальное достижение в АПЛ

Наставник вчера провел 300-й матч с «Ман Сити» в английском чемпионате

29 апреля 2024, 10:07 |
992
3
С большим отрывом. Гвардиоле покорилось уникальное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Этот матч стал 300-м для главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы в элите английского дивизиона. За этот период «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера одержал 221 победу. Это лучший показатель среди всех наставников, доходивших до отметки в три сотни поединков.

Второе место в списке занимает Жозе Моуриньо, одержавший в первых 300 матчах 189 побед, третья позиция у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – 188 побед.

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Жузеп Гвардиола Жозе Моуриньо Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
в принципе Сити без Пепа равен по величию Юнайтеду без САФА и малышей Басби.
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0
T-800
в МЮ никто кроме Басби и Фергюссона не брал хотя бы 2+ чемпионата и Кубок Англии за более чем 100 лет (1920-наши дни)
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0
T-800
а 300+ игр во всех турнирах, например, в Манчестер Юнайтед считанный тренер добирался до этой отметки, если вобще кто-то кроме Басби и Ферги, О-о ...
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0
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