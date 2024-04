ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит предстоящий грунтовый турнир АТР серии Мастерс в Мадриде, который состоится с 24 апреля по 5 мая.

В основной сетке турнира 36-летнего сербского теннисиста заменит француз Люка Ван Аш. Первый номер посева в отсутствие Джоковича достанется второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру.

Таким образом, Джокович пропускает Мастерс в Мадриде второй год подряд. Серб выигрывал турнир три раза – в 2011, 2016 и 2019 годах. Действующий чемпион турнира – Карлос Алькарас.

See you soon, @DjokerNole 👊



With Djokovic's withdrawal, Sinner will be the No.1 seed at a Masters 1000 for the first time#MMOpen pic.twitter.com/Nie2HnulFp