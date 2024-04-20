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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде
ATP
20 апреля 2024, 16:59 |
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде

Первая ракетка мира не выступит в столице Испании

20 апреля 2024, 16:59 |
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит предстоящий грунтовый турнир АТР серии Мастерс в Мадриде, который состоится с 24 апреля по 5 мая.

В основной сетке турнира 36-летнего сербского теннисиста заменит француз Люка Ван Аш. Первый номер посева в отсутствие Джоковича достанется второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру.

Таким образом, Джокович пропускает Мастерс в Мадриде второй год подряд. Серб выигрывал турнир три раза – в 2011, 2016 и 2019 годах. Действующий чемпион турнира – Карлос Алькарас.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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