ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити
Украинский вратарь помог «галактикос» выйти в полуфинал ЛЧ
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).
В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.
Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала видеоролик сейвов Лунина в серии послематчевых пенальти. Украинский вратарь отразил два удара от Бернарда Силвы и Матео Ковачича.
ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити
Lunin the hero in the shoot-out 🙌#UCL pic.twitter.com/IZTKqx93jP— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2024
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