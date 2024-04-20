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  4. ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити
Лига чемпионов
20 апреля 2024, 09:15 |
253
0

ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити

Украинский вратарь помог «галактикос» выйти в полуфинал ЛЧ

20 апреля 2024, 09:15 |
253
0
ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала видеоролик сейвов Лунина в серии послематчевых пенальти. Украинский вратарь отразил два удара от Бернарда Силвы и Матео Ковачича.

ВИДЕО. Пресс-служба Лиги чемпионов смакует сейвы Лунина в матче с Ман Сити

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Бернарду Силва Матео Ковачич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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