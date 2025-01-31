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  4. «Характер». Экс-игрок Шахтера – о перспективах Степаненко в Турции
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 09:16 |
433
0

«Характер». Экс-игрок Шахтера – о перспективах Степаненко в Турции

Дмитрий Гречишкин назвал сильные стороны Тараса Степаненко

31 января 2025, 09:16 |
433
0
«Характер». Экс-игрок Шахтера – о перспективах Степаненко в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Гречишкин, ныне выступающий в Турции, оценил перспективы Тараса Степаненко, что уже в ближайшее время станет игроком ФК «Эюпспор».

- В Турции появится еще один украинец. Как ты понял, речь идет о Тарасе Степаненко. Каковы, по-твоему, его перспективы в Суперлиге?

— В турецком чемпионате мало тактики, все пытаются играть в открытый футбол, чего хотят, и нравится местным болельщикам. Поэтому я верю и надеюсь, что у Тараса все получится. Все знают его характер. Он никогда не опускает руки, в любой момент может собраться. Это футболист с прописной буквы.

— Насколько тяжела будет адаптация Тараса в новой стране и чемпионате?

— Эта команда представляет Стамбул, поэтому бытовые проблемы у Степаненко возникнуть не должны, а это тоже важный фактор в качественной игре иностранного футболиста.

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Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Гречишкин Эюпспор чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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