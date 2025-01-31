«Будь счастлив». Экс-нападающий Шахтера отреагировал на трансфер Неймара

Экс-футболист донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на переход Неймара из «Аль-Хиляля» в «Сантос» в своем Instagram:

«Мы так рады видеть тебя снова в «Сантосе», Неймар! Приходи и снова будь счастлив в своем доме!»

«Ожидания высоки и я надеюсь, что это новая глава для команды»

«Я уже не «в теме», потому что перестал играть, но есть ли на этом фото кто-то еще, кого вы хотели бы видеть в «Сантосе»?»

Ранее сообщалось о том, что Неймар подтвердил свой переход в «Сантос».