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  4. «Будь счастлив». Экс-нападающий Шахтера отреагировал на трансфер Неймара
Бразилия
31 января 2025, 09:18 |
600
0

«Будь счастлив». Экс-нападающий Шахтера отреагировал на трансфер Неймара

Жуниор Мораес пожелал Неймару удачи в «Сантосе»

31 января 2025, 09:18 |
600
0
«Будь счастлив». Экс-нападающий Шахтера отреагировал на трансфер Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораэс

Экс-футболист донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес отреагировал на переход Неймара из «Аль-Хиляля» в «Сантос» в своем Instagram:

«Мы так рады видеть тебя снова в «Сантосе», Неймар! Приходи и снова будь счастлив в своем доме!»

«Ожидания высоки и я надеюсь, что это новая глава для команды»

«Я уже не «в теме», потому что перестал играть, но есть ли на этом фото кто-то еще, кого вы хотели бы видеть в «Сантосе»?»

Ранее сообщалось о том, что Неймар подтвердил свой переход в «Сантос».

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Жуниор Мораес Коринтианс Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Instagram Аль-Хиляль
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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