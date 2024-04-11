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Италия
11 апреля 2024, 18:39 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:40
350
1

ВИДЕО. Ирландский депутат назвал Ювентус дерьмом в Европарламенте

Мик Уоллес является фанатом «Торино»

11 апреля 2024, 18:39 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:40
350
1
ВИДЕО. Ирландский депутат назвал Ювентус дерьмом в Европарламенте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня во время заседания Европарламента состоялось необычное событие. 68-летний ирландский депутат Мик Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино».

Свое выступление он закончил слова на итальянском языке:

«Удачи «Торино» в субботу в матче против «Ювентуса». «Юве» – дерьмо, вперед, «Торо»!

Напомним, в ближайшую субботу, 13 апреля в рамках 32-го тура Серии А состоится туринское дерби. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

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Ювентус Торино Серия A чемпионат Италии по футболу видео
Источник Twitter
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