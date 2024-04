ВИДЕО. Ирландский депутат назвал Ювентус дерьмом в Европарламенте

Сегодня во время заседания Европарламента состоялось необычное событие. 68-летний ирландский депутат Мик Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино».

Свое выступление он закончил слова на итальянском языке:

«Удачи «Торино» в субботу в матче против «Ювентуса». «Юве» – дерьмо, вперед, «Торо»!

Напомним, в ближайшую субботу, 13 апреля в рамках 32-го тура Серии А состоится туринское дерби. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Irish MEP Nick Wallace at the European Parliament:



“Good luck to Toro on Saturday against Juventus. Juve merda, Forza Toro.”



[@cristianobosco]



