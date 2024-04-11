ВИДЕО. Ирландский депутат назвал Ювентус дерьмом в Европарламенте
Мик Уоллес является фанатом «Торино»
Сегодня во время заседания Европарламента состоялось необычное событие. 68-летний ирландский депутат Мик Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино».
Свое выступление он закончил слова на итальянском языке:
«Удачи «Торино» в субботу в матче против «Ювентуса». «Юве» – дерьмо, вперед, «Торо»!
Напомним, в ближайшую субботу, 13 апреля в рамках 32-го тура Серии А состоится туринское дерби. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.
Irish MEP Nick Wallace at the European Parliament:— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) April 11, 2024
“Good luck to Toro on Saturday against Juventus. Juve merda, Forza Toro.”
[@cristianobosco]
pic.twitter.com/Ermq3uxqym
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