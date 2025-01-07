Уругвайский защитник Барселоны дал согласие на переход в Ювентус
Сейчас решение остается за каталонским клубом
25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал согласие на переход в туринский «Ювентус». Сейчас соглашение предусматривает аренду футболиста до конца сезона.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» теперь должен согласовать условия перехода с руководством «Барселоны».
Источники отмечают, что остались лишь формальности, поскольку каталонцы заинтересованы в том, чтобы Араухо выступал за другой клуб, учитывая его высокую заработную плату.
Известно, что «Ювентус» желает арендовать игрока с правом выкупа, однако «Барселона» предпочла бы сохранить защитника на следующий сезон.
Араухо только в декабре восстановился после травмы подколенного сухожилия. Защитник испанского клуба провел в лазарете 146 дней и пока еще набирает оптимальную форму.
Ранее стало известно, что «Барселона» предложила трем игрокам искать себе новые клубы.
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