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Испания
07 января 2025, 14:50 |
709
0

Уругвайский защитник Барселоны дал согласие на переход в Ювентус

Сейчас решение остается за каталонским клубом

07 января 2025, 14:50 |
709
0
Уругвайский защитник Барселоны дал согласие на переход в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал согласие на переход в туринский «Ювентус». Сейчас соглашение предусматривает аренду футболиста до конца сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «Ювентуса» теперь должен согласовать условия перехода с руководством «Барселоны».

Источники отмечают, что остались лишь формальности, поскольку каталонцы заинтересованы в том, чтобы Араухо выступал за другой клуб, учитывая его высокую заработную плату.

Известно, что «Ювентус» желает арендовать игрока с правом выкупа, однако «Барселона» предпочла бы сохранить защитника на следующий сезон.

Араухо только в декабре восстановился после травмы подколенного сухожилия. Защитник испанского клуба провел в лазарете 146 дней и пока еще набирает оптимальную форму.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила трем игрокам искать себе новые клубы.

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Ювентус Барселона Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу аренда игрока Рональд Араухо трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Олександр Сільченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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