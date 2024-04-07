ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
7 апреля Людмила и Надежда уступили Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс в матче за титул
7 апреля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).
В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс со счетом 6:1, 3:6, [7:10].
После завершения встречи традиционно состоялось награждение победительниц и финалисток. Свой трофей получили и сестры Киченок.
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
Charleston will always be a special place for @SloaneStephens 💜— wta (@WTA) April 7, 2024
Singles title in 2016 🏆
Doubles title in 2024 🏆#CharlestonOpen pic.twitter.com/1zkI976egM
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