7 апреля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс со счетом 6:1, 3:6, [7:10].

После завершения встречи традиционно состоялось награждение победительниц и финалисток. Свой трофей получили и сестры Киченок.

ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне

Charleston will always be a special place for @SloaneStephens 💜



Singles title in 2016 🏆

Doubles title in 2024 🏆#CharlestonOpen pic.twitter.com/1zkI976egM