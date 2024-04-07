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  4. ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
WTA
07 апреля 2024, 21:55 |
667
0

ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне

7 апреля Людмила и Надежда уступили Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс в матче за титул

07 апреля 2024, 21:55 |
667
0
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс со счетом 6:1, 3:6, [7:10].

После завершения встречи традиционно состоялось награждение победительниц и финалисток. Свой трофей получили и сестры Киченок.

ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне

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Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Чарльстоне?
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Источник Sport.ua
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