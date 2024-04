Взяли сет 6:1, но проиграли матч. Киченок не сумели выиграть титул в США

Сестры Киченок Людмила и Надежда не сумели выиграть титул парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале 500-тысячника украинки в трех сетах уступили американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – 6:1, 3:6, [7:10]

Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года сыграли в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титул в Таллинне.

Украинские теннисистки сыграли в восьмом совместном финале на уровне WTA и боролись за пятый трофей.

Отметим, что сестры Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

Your 2024 Doubles Champions 🏆🏆



Sloane Stephens and Ashlyn Krueger defeat the Kichenok twins 1-6, 6-3, 10-7 to win their first title as a team!#CharlestonOpen pic.twitter.com/ipewp2npjO