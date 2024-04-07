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  4. Взяли сет 6:1, но проиграли матч. Киченок не сумели выиграть титул в США
WTA
07 апреля 2024, 20:33 | Обновлено 07 апреля 2024, 20:49
1930
3

Взяли сет 6:1, но проиграли матч. Киченок не сумели выиграть титул в США

Людмила и Надежда в трех сетах уступили Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс в финале Чарльстона

07 апреля 2024, 20:33 | Обновлено 07 апреля 2024, 20:49
1930
3
Взяли сет 6:1, но проиграли матч. Киченок не сумели выиграть титул в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Сестры Киченок Людмила и Надежда не сумели выиграть титул парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале 500-тысячника украинки в трех сетах уступили американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – 6:1, 3:6, [7:10]

Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года сыграли в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титул в Таллинне.

Украинские теннисистки сыграли в восьмом совместном финале на уровне WTA и боролись за пятый трофей.

Отметим, что сестры Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

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Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Надежда Киченок Слоан Стивенс Эшлин Крюгер WTA Чарльстон фото фотогалерея
Источник Sport.ua
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Sit Simurg
Нічого страшного .. Ще два турніри до олімпіади .. Сподіваюсь, розберуться .. )
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+2
Alehandro
У другому сеті та на таї гра біля сітки була просто жахливою. Без матюків дивитися неможливо. Заслужено просрали
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+2
C.Пеклов
ітак добре,вийшли в фінал.
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+1
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