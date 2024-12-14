Названы лучшие турниры WTA в 2024 году

В пятницу, 13 декабря, во Флориде WTA объявила победителей премии WTA Tournament Awards 2024.

Награды были распределены по трем категориям: лучшие соревнования WTA 1000, лучшие соревнования WTA 500 и лучшие соревнования WTA 250.

Победители премии WTA Tournament of the Year Award выбираются игроками и признают выдающиеся заслуги персонала и организации, преданных фанатов и более широкую поддержку спорта и его спортсменов.

Лучшим тысячником 2024 года стал турнир в Индиан-Уэллсе. BNP Paribas Open удостоен этой чести 11-й год подряд и 15-й раз в целом, что является рекордом. В Индиан-Уэллсе чемпионкой в этом сезоне стала Ига Свентек.

Лучшим 500-тысячником 2024 года стал турнир в Чарльстоне. Credit One Charleston Open третий год подряд отмечен наградой WTA «Турнир года» на уровне WTA 500. В Чарльстоне победительницей в этом сезоне стала Даниэль Коллинс.

Лучшим 250-тысячником 2024 года стали соревнования в Гонконге. Открытый чемпионат Гонконга по теннису был признан «Турниром года» в категории WTA 250 впервые с 2018 года, и большая заслуга в этом принадлежит легенде Ли На, которая была назначена директором турнира в этом сезоне. Трофей на кортах Гонконга завоевала Диана Шнайдер.