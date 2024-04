Коллинс уничтожила Касаткину и выиграла 2-й крупный титул за 2 недели

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) выиграла титул на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале соревнований американка в двух сетах разгромила Дарью Касаткину (WTA 11), которая выступает в нейтральном статусе.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Дарья Касаткина [4] – Даниэль Коллинс (США) – 2:6, 1:6

Это была четвертая встреча девушек. Коллинс выиграла 2-й очный поединок.

Для Даниэль это второй титул за две недели. До старта турнира в Чарльстоне она завоевала трофей на соревнованиях WTA 1000 в Майами.

Всего на счету американки 4 титула за карьеру. Винстрик Даниэль составляет 13 поединков.

С понедельника она вернется в топ-15 рейтинга WTA и станет 4-й в гонке на Итоговый турнир.

The Danielle Double 🔱



She becomes the first player to win the Miami and Charleston title in the same year since Serena Williams in 2013!#CharlestonOpen pic.twitter.com/sxnrj8dn4u