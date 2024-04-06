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  4. Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Германия
06 апреля 2024, 19:40 |
629
1

Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

У Байера 28 матчей без поражений со старта сезона

06 апреля 2024, 19:40 |
629
1
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Унион и продлил серию матчей без поражений со старта сезона Бундеслиги до 28 туров, что является повторением рекорда первенства.

Команда Хаби Алонсо сравнялась с рекордом Жузепа Гвардиолы, который с Баварией в сезоне 2015/16 имел такую же серию. В новом туре у Алонсо будет шанс превзойти своего соотечественника.

Байер за шесть туров до конца чемпионата опережает мюнхенцев на 16 очков.

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Байер Бавария Хаби Алонсо Жузеп Гвардиола Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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