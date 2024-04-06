Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Унион и продлил серию матчей без поражений со старта сезона Бундеслиги до 28 туров, что является повторением рекорда первенства.

Команда Хаби Алонсо сравнялась с рекордом Жузепа Гвардиолы, который с Баварией в сезоне 2015/16 имел такую же серию. В новом туре у Алонсо будет шанс превзойти своего соотечественника.

Байер за шесть туров до конца чемпионата опережает мюнхенцев на 16 очков.