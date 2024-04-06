Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
У Байера 28 матчей без поражений со старта сезона
Байер в матче чемпионата Германии обыграл Унион и продлил серию матчей без поражений со старта сезона Бундеслиги до 28 туров, что является повторением рекорда первенства.
Команда Хаби Алонсо сравнялась с рекордом Жузепа Гвардиолы, который с Баварией в сезоне 2015/16 имел такую же серию. В новом туре у Алонсо будет шанс превзойти своего соотечественника.
Байер за шесть туров до конца чемпионата опережает мюнхенцев на 16 очков.
Bayer Leverkusen have equalled the record for the longest unbeaten start to a Bundesliga season.— Squawka (@Squawka) April 6, 2024
◉ 28 - Pep’s 2015/16 Bayern
◉ 28 - Xabi’s 2023/24 Bayer
One more to break ANOTHER record. 👀 pic.twitter.com/GkMx47i81d
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