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Астон Вилла
06.04.2024 17:00 – FT 3 : 3
Брентфорд
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Англия
06 апреля 2024, 19:08 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:11
1621
0

Миколенко помог Эвертону одержать первую победу в АПЛ в 2024 году

«Ириски» минимально победили «Бернли»

06 апреля 2024, 19:08 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:11
1621
0
Миколенко помог Эвертону одержать первую победу в АПЛ в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 6 апреля, стартовал 32-й тур чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон», за который в старте вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, минимально одолел на домашнем стадионе «Бернли». Для «ирисок» – это первая победа в АПЛ в 2024 году.

«Борнмут» с Ильей Забарным проиграл матч против «Лутон Таун». Еще один украинец Егор Ярмолюк вышел в конце матча-триллера «Астон Вилла» – «Брентфорд», в котором была зафиксирована результативная ничья – 3:3.

Минимальные победы одержали «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Эвертон – Бернли – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 45+2.

Астон Вилла – Брентфорд – 3:3
Голы: Воткинс, 39, 81, Роджерс, 46 – Занка, 59, Мбемо, 61, Висса, 68.

Лутон Таун – Борнмут – 2:1
Голы: Кларк, 73, Моррис, 90 – Тавернье, 52.

Фулхэм – Ньюкасл – 0:1
Гол: Гимараес, 81.

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2
Голы: Сарабия, 33 (пен) – Пакета, 73 (пен), Уорд-Праус, 85.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70
2 Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70
3 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59
5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57
6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48
7 Вест Хэм 31 12 9 10 50 - 55 45
8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44
9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43
10 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43
11 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42
12 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41
13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39
14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28
16 Эвертон 30 8 8 14 31 - 42 26
17 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39 - 53 25
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22
19 Бёрнли 31 4 7 20 32 - 66 19
20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15
Полная таблица
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Вулверхэмптон Эвертон Эвертон - Бернли Бернли Виталий Миколенко Астон Вилла Брентфорд Егор Ярмолюк Лутон Таун Борнмут Илья Забарный Фулхэм Ньюкасл Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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