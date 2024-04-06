Миколенко помог Эвертону одержать первую победу в АПЛ в 2024 году
«Ириски» минимально победили «Бернли»
Сегодня, 6 апреля, стартовал 32-й тур чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон», за который в старте вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, минимально одолел на домашнем стадионе «Бернли». Для «ирисок» – это первая победа в АПЛ в 2024 году.
«Борнмут» с Ильей Забарным проиграл матч против «Лутон Таун». Еще один украинец Егор Ярмолюк вышел в конце матча-триллера «Астон Вилла» – «Брентфорд», в котором была зафиксирована результативная ничья – 3:3.
Минимальные победы одержали «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.
Эвертон – Бернли – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 45+2.
Астон Вилла – Брентфорд – 3:3
Голы: Воткинс, 39, 81, Роджерс, 46 – Занка, 59, Мбемо, 61, Висса, 68.
Лутон Таун – Борнмут – 2:1
Голы: Кларк, 73, Моррис, 90 – Тавернье, 52.
Фулхэм – Ньюкасл – 0:1
Гол: Гимараес, 81.
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2
Голы: Сарабия, 33 (пен) – Пакета, 73 (пен), Уорд-Праус, 85.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бёрнли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
FT. Big three points. UTFT!!!!!— Everton (@Everton) April 6, 2024
🔵 1-0 🟡 #EVEBUR pic.twitter.com/jIuSoqesJr
Our unbeaten run comes to an end at Kenilworth Road. pic.twitter.com/VyY4SSn2IK— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 6, 2024
Some comeback that 💪 pic.twitter.com/1sREeDQQko— Brentford FC (@BrentfordFC) April 6, 2024
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