Миколенко помог Эвертону одержать первую победу в АПЛ в 2024 году

Сегодня, 6 апреля, стартовал 32-й тур чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон», за который в старте вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, минимально одолел на домашнем стадионе «Бернли». Для «ирисок» – это первая победа в АПЛ в 2024 году.

«Борнмут» с Ильей Забарным проиграл матч против «Лутон Таун». Еще один украинец Егор Ярмолюк вышел в конце матча-триллера «Астон Вилла» – «Брентфорд», в котором была зафиксирована результативная ничья – 3:3.

Минимальные победы одержали «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля.

Эвертон – Бернли – 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 45+2.

Астон Вилла – Брентфорд – 3:3

Голы: Воткинс, 39, 81, Роджерс, 46 – Занка, 59, Мбемо, 61, Висса, 68.

Лутон Таун – Борнмут – 2:1

Голы: Кларк, 73, Моррис, 90 – Тавернье, 52.

Фулхэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Гимараес, 81.

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2

Голы: Сарабия, 33 (пен) – Пакета, 73 (пен), Уорд-Праус, 85.

