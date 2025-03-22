Ребров отреагировал на дебют игрока АПЛ за сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил дебют хавбека «Брентфорда» Егора Ярмолюка за главную команду страны в матче против «Бельгии» (3:1).

– Как оцените дебют Егора Ярмолюка? Какова его роль в вашей команде?

– Я доволен всеми игроками. Я поздравил Егора с хорошим матчем, с дебютом. Он сделал то, что должен был сделать. Он играл просто, не ошибался, что было важно в те минуты. Он понимает позицию, на которой играл, но мы иногда меняем позиции. Я думаю, что этот игрок уже готов быть конкурентоспособным в нашей сборной, что он и показал.

Ранее Сергей Ребров рассказал, сыграет ли Артем Довбик во втором матче против Бельгии, который состоится 23 марта.