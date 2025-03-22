Ребров признался, сыграет ли Довбик ответный матч против Бельгии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, сыграет ли украинский бомбардир Артем Довбик ответный матч Лиги наций против сборной Бельгии.

«Да, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально», – рассказал Ребров.

Артем Довбик не попал в заявку на первый матч из-за простуды.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.