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  4. Ребров признался, сыграет ли Довбик ответный матч против Бельгии
Лига наций
22 марта 2025, 18:44 |
1849
0

Ребров признался, сыграет ли Довбик ответный матч против Бельгии

Артем готовится помочь команде

22 марта 2025, 18:44 |
1849
0
Ребров признался, сыграет ли Довбик ответный матч против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, сыграет ли украинский бомбардир Артем Довбик ответный матч Лиги наций против сборной Бельгии.

«Да, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально», – рассказал Ребров.

Артем Довбик не попал в заявку на первый матч из-за простуды.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Артем Довбик Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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