Англия04 апреля 2024, 20:50 |
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Эвертон – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
04 апреля 2024, 20:50 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Бернли».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Эвертон – БернлиСмотреть трансляцию
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