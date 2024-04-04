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Чемпионат Англии
Эвертон
06.04.2024 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2024, 20:50 |
123
1

Эвертон – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

04 апреля 2024, 20:50 |
123
1
Эвертон – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Бернли».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Бернли
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Эвертон Эвертон - Бернли Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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