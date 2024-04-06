6 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда не так давно играла под руководством Карло Анчелотти, имела на поле Хамеса Родригеса и декларировала вполне публично цели выйти в Лигу чемпионов. Впрочем, дальше был резкий спад, когда оба предыдущих сезона ириски по полной боролись за выживание, добывая решающие, спасительные очки в крайних турах. А сейчас, когда при Шоне Дайше получилось наконец-то прибавить, синих наказали штрафом. Когда получилось немного скостить, и вместо -10 осталось только -6, еще и на фоне достаточного количества откровенно слабых коллективов, ириски как-то сдулись, и брали максимум ничьи. Уже после перерыва было поражение Борнмуту 1-2, а вот с Ньюкаслом закончили хотя бы ничьей, 1-1 - это тоже позволило нарастить дистанцию от Лутона, лучшего из нынешней тройки аутсайдеров.

Бернли

Клуб очень плотно ассоциируется именно с Шоном Дайшем. Рыжеволосый менеджер пережил на Терф Мур многое, от подъема из Чемпионшипа и до квалификации в еврокубки. Но даже ему не простили потерю места в Премьер-Лиге в позапрошлом году. Вроде бы все исправили ставкой на Компани, что казалась попаданием в десятку. Но это было в прошлом сезоне, когда Венсан со своими подопечными громил всех подряд и досрочно выиграл дивизион. Но уже на новом-старом уровне откровенно проваливался и бельгиец, и его подопечные, и шансов на выживание все меньше. Впрочем, в последних поединках, уже четырех кряду, получалось не проигрывать, и с Челси и Вулверхэмптоном после паузы на игры сборных все закончилось ничьими с обменом голами.

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Статистика личных встреч

Ириски выиграли трижды в четырех последних поединков, при единственном поражении. Уже прошлой осенью были 3-0 в Кубке Лиги и 2-0 в АПЛ в пользу синих.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы ирисок дома. Но в последних турах гости смотрелись солиднее - ставим на них при форе +1 гол (коэффициент - 1,73).