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  4. ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
Англия
06 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:32
1515
0

ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил

Украинец стал популярным среди болельщиков команды

06 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:32
1515
0
ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче чемпионата Англии против «Лутона» (1:2) болельщики «Борнмута», которые приехали на выезд, своим пением отметили игру украинского защитника Ильи Забарного.

Игрок поблагодарил фанов аплодисментами. Правда, в конце матча соперник забил гол именно из-под Ильи, который не сдержал форварда.

Забарный в нынешнем сезоне провел 36 матчей и успел забить свой первый гол в чемпионате Англии.

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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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