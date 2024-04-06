ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
Украинец стал популярным среди болельщиков команды
В матче чемпионата Англии против «Лутона» (1:2) болельщики «Борнмута», которые приехали на выезд, своим пением отметили игру украинского защитника Ильи Забарного.
Игрок поблагодарил фанов аплодисментами. Правда, в конце матча соперник забил гол именно из-под Ильи, который не сдержал форварда.
Забарный в нынешнем сезоне провел 36 матчей и успел забить свой первый гол в чемпионате Англии.
Illia Zabarnyi will go down as a club legend, Unreal player and professional 🤩 pic.twitter.com/P0DnPLa0Jh— 𝕓𝕡 📲 (@botnbp) April 6, 2024
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