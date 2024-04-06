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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
05.04.2024 22:00 – FT 1 : 1
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
06 апреля 2024, 00:33 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:49
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Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте

Криштиану и компания благодаря голу Эмерика Ляпорта обыграли Дамак со счетом 1:0

06 апреля 2024, 00:33 | Обновлено 06 апреля 2024, 00:49
229
0
Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Дамак» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «всемирного клуба».

Звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте.

Единственный гол в этом матче на 90+1-й минуте забил Эмерик Ляпорт после асисста Марцело Брозовича.

В параллельном поединке лидер чемпионата «Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Халидж» 4:1. Дубль на счету Малкома.

26 апреля также прошли еще 2 матча в Аравии: «Аль-Вахда» сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1), а «Аль-Иттихад» расписал безголевую ничью с «Аль-Таавуном» (0:0).

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур. 5 апреля

Дамак – Аль-Наср – 0:1

Гол: Ляпорт, 90+1

Аль-Халидж – Аль-Хиляль – 1:4

Голы: Шериф, 9 – аль-Шехри, 7 (пен.), Малком, 42, 48, Аль-Хамдан, 90+6

Другие результаты дня:

  • Аль-Вахда – Аль-Ахли – 1:1
  • Аль-Иттихад – Аль-Таавун – 0:0

ГОЛ! 0:1 Ляпорт, 90+1 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Аль-Ахли Джидда).
79’
Абдулбасит Хинди (Аль-Ахли Джидда) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Нур (Аль-Вахда Мекка).
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Источник Sport.ua
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