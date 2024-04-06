Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте
Криштиану и компания благодаря голу Эмерика Ляпорта обыграли Дамак со счетом 1:0
5 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Дамак» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «всемирного клуба».
Звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте.
Единственный гол в этом матче на 90+1-й минуте забил Эмерик Ляпорт после асисста Марцело Брозовича.
В параллельном поединке лидер чемпионата «Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Халидж» 4:1. Дубль на счету Малкома.
26 апреля также прошли еще 2 матча в Аравии: «Аль-Вахда» сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1), а «Аль-Иттихад» расписал безголевую ничью с «Аль-Таавуном» (0:0).
Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур. 5 апреля
Дамак – Аль-Наср – 0:1
Гол: Ляпорт, 90+1
Аль-Халидж – Аль-Хиляль – 1:4
Голы: Шериф, 9 – аль-Шехри, 7 (пен.), Малком, 42, 48, Аль-Хамдан, 90+6
Другие результаты дня:
- Аль-Вахда – Аль-Ахли – 1:1
- Аль-Иттихад – Аль-Таавун – 0:0
ГОЛ! 0:1 Ляпорт, 90+1 мин.
🇪🇸 @laporte nods home late on to take all three points for Al Nassr 🥳 🙌— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 5, 2024
#yallaRSL pic.twitter.com/WsgHkC4EYd
⌛️ || Full time, 💪💛@AlNassrFC 1:0 #Damac pic.twitter.com/mCdP8cXa6l— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 5, 2024
События матча
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