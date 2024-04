Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте

5 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Дамак» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «всемирного клуба».

Звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 66-й минуте.

Единственный гол в этом матче на 90+1-й минуте забил Эмерик Ляпорт после асисста Марцело Брозовича.

В параллельном поединке лидер чемпионата «Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Халидж» 4:1. Дубль на счету Малкома.

26 апреля также прошли еще 2 матча в Аравии: «Аль-Вахда» сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1), а «Аль-Иттихад» расписал безголевую ничью с «Аль-Таавуном» (0:0).

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур. 5 апреля

Дамак – Аль-Наср – 0:1

Гол: Ляпорт, 90+1

Аль-Халидж – Аль-Хиляль – 1:4

Голы: Шериф, 9 – аль-Шехри, 7 (пен.), Малком, 42, 48, Аль-Хамдан, 90+6

Другие результаты дня:

