Источник: Рома интересуется нападающим ПСЖ, который играет в Германии

Римская «Рома» следит за французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике, сообщает известный журналист Николо Скира.

Сейчас 21-летний футболист на правах аренды выступает за франкфуртский «Айнтрахт». По информации инсайдера, в арендном соглашении прописана опция выкупа, но она не является обязательной, как сообщалось ранее.

В этом сезоне Уго Экитике провел 11 матчей (325 игровых минут) во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

