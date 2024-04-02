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  4. Источник: Рома интересуется нападающим ПСЖ, который играет в Германии
Италия
02 апреля 2024, 13:08 |
224
0

Источник: Рома интересуется нападающим ПСЖ, который играет в Германии

Уго Экитике из «Айнтрахта» попал на радары «волков»

02 апреля 2024, 13:08 |
224
0
Источник: Рома интересуется нападающим ПСЖ, который играет в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Римская «Рома» следит за французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике, сообщает известный журналист Николо Скира.

Сейчас 21-летний футболист на правах аренды выступает за франкфуртский «Айнтрахт». По информации инсайдера, в арендном соглашении прописана опция выкупа, но она не является обязательной, как сообщалось ранее.

В этом сезоне Уго Экитике провел 11 матчей (325 игровых минут) во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Уго Экитике Рома Рим ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Николо Скира
Источник Николо Скира
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