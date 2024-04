Киммих не будет пока что продлевать контракт с Баварией. Названа причина

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пока что не будет продлевать контракт с мюнхенским кубом, информирует инсайдер Экрем Конур.

Журналист сообщил о причинах такого решения:

«29-летний немецкий хавбек Йозуа Киммих не будет продлевать свой контракт с клубом, пока не будет найден новый тренер на замену Томасу Тухелю, который уходит в конце сезона».

Интерес к подписанию Киммиха проявляют клубы «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Ожидается, что если Йозуа покинет мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, его приоритетом станет Премьер-лига.

В текущем сезоне Киммих провел 21 матч Бундеслиги и забил 1 гол. В его активе также 1 поединок Кубка Германии и 8 встреч Лиги чемпионов.

💣 #FCBayern 🔴🇩🇪

Bayern Munich have confirmed German midfielder Joshua Kimmich, 29, will not extend his contract at the club until they find a new manager to replace Thomas Tuchel, who is leaving at the end of the season.



🔗 Barcelona, Arsenal, Manchester United, Chelsea and… https://t.co/kxqzZOgQtE pic.twitter.com/F2kbjAgsQI