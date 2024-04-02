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Германия
02 апреля 2024, 01:51 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:58
76
0

Киммих не будет пока что продлевать контракт с Баварией. Названа причина

Полузащитник ждет, когда клуб найдет нового тренера на замену Томасу Тухелю

02 апреля 2024, 01:51 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:58
76
0
Киммих не будет пока что продлевать контракт с Баварией. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пока что не будет продлевать контракт с мюнхенским кубом, информирует инсайдер Экрем Конур.

Журналист сообщил о причинах такого решения:

«29-летний немецкий хавбек Йозуа Киммих не будет продлевать свой контракт с клубом, пока не будет найден новый тренер на замену Томасу Тухелю, который уходит в конце сезона».

Интерес к подписанию Киммиха проявляют клубы «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Ожидается, что если Йозуа покинет мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, его приоритетом станет Премьер-лига.

В текущем сезоне Киммих провел 21 матч Бундеслиги и забил 1 гол. В его активе также 1 поединок Кубка Германии и 8 встреч Лиги чемпионов.

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Бавария Йозуа Киммих продление контракта Томас Тухель Экрем Конур
Источник Экрем Конур
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