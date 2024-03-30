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Чемпионат Италии
Лацио
30.03.2024 19:00 – FT 1 : 0
Ювентус
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Италия
30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 01:07
86
1

Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину

Состоялись матчи лидеров Серии А

30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 01:07
86
1
Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

Сегодня, 30 марта, прошли поединки 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Лацио» в Риме на домашнем «Стадио Олимпико» вырвал победу у туринского «Ювентуса». Автором победного гола на 90+3-й минуте стал Адам Марушич.

Португальский вингер Рафаэл Леау принес победу «Милану» в выездном поединке с «Фиорентиной», забив победный гол на 53-й минуте.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А, и еще больше (на шесть очков) оторвался от замыкающего топ-3 «Ювентуса».

Серия А. 30 марта, 30-й тур.

Лацио – Ювентус – 1:0
Гол: Марушич, 90+3.

Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос (Иммобиле, 58).

Ювентус: Щенсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).

Фиорентина – Милан – 1:2
Голы: Данкан, 50 – Лофутс-Чик, 47, Леау, 53.

Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куаме (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Муса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82).

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 29 24 4 1 71 - 14 76
2 Милан 30 20 5 5 57 - 34 65
3 Ювентус 30 17 8 5 44 - 24 59
4 Болонья 29 15 9 5 42 - 25 54
5 Рома 29 15 6 8 55 - 35 51
6 Аталанта 29 15 5 9 54 - 32 50
7 Лацио 30 14 4 12 37 - 33 46
8 Наполи 30 12 9 9 44 - 36 45
9 Торино 30 11 11 8 29 - 26 44
10 Фиорентина 29 12 7 10 42 - 34 43
11 Монца 30 11 9 10 32 - 37 42
12 Дженоа 30 8 11 11 32 - 37 35
13 Лечче 29 6 10 13 26 - 45 28
14 Удинезе 29 4 15 10 28 - 44 27
15 Эллас Верона 29 6 8 15 26 - 39 26
16 Кальяри 29 6 8 15 29 - 50 26
17 Эмполи 29 6 7 16 22 - 43 25
18 Фрозиноне 30 6 7 17 38 - 61 25
19 Сассуоло 29 6 5 18 33 - 56 23
20 Салернитана 29 2 8 19 23 - 59 14
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Гол за 5 секунд до конца матча это было сильно. Не дотерпела Старая Сеньора.
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