Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину
Состоялись матчи лидеров Серии А
Сегодня, 30 марта, прошли поединки 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Лацио» в Риме на домашнем «Стадио Олимпико» вырвал победу у туринского «Ювентуса». Автором победного гола на 90+3-й минуте стал Адам Марушич.
Португальский вингер Рафаэл Леау принес победу «Милану» в выездном поединке с «Фиорентиной», забив победный гол на 53-й минуте.
«Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А, и еще больше (на шесть очков) оторвался от замыкающего топ-3 «Ювентуса».
Серия А. 30 марта, 30-й тур.
Лацио – Ювентус – 1:0
Гол: Марушич, 90+3.
Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос (Иммобиле, 58).
Ювентус: Щенсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).
Фиорентина – Милан – 1:2
Голы: Данкан, 50 – Лофутс-Чик, 47, Леау, 53.
Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куаме (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Муса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82).
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15
|Эллас Верона
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
March 30, 2024
Three more points 👌#FiorentinaMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) March 30, 2024
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События матча
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