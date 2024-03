Лацио победил в Риме Ювентус. Милан обыграл на выезде Фиорентину

Сегодня, 30 марта, прошли поединки 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Лацио» в Риме на домашнем «Стадио Олимпико» вырвал победу у туринского «Ювентуса». Автором победного гола на 90+3-й минуте стал Адам Марушич.

Португальский вингер Рафаэл Леау принес победу «Милану» в выездном поединке с «Фиорентиной», забив победный гол на 53-й минуте.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А, и еще больше (на шесть очков) оторвался от замыкающего топ-3 «Ювентуса».

Серия А. 30 марта, 30-й тур.

Лацио – Ювентус – 1:0

Гол: Марушич, 90+3.

Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос (Иммобиле, 58).



Ювентус: Щенсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).

Фиорентина – Милан – 1:2

Голы: Данкан, 50 – Лофутс-Чик, 47, Леау, 53.

Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куаме (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).



Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Муса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82).

Турнирная таблица

