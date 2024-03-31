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Чемпионат Италии
Фиорентина
30.03.2024 21:45 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
31 марта 2024, 02:20 | Обновлено 31 марта 2024, 02:58
61
0

Фиорентина – Милан – 1:2. Четвертая победа подряд. Видео голов и обзор

Миланская команда закрепилась на втором месте

31 марта 2024, 02:20 | Обновлено 31 марта 2024, 02:58
61
0
Фиорентина – Милан – 1:2. Четвертая победа подряд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 30-го тура чемпионата Италии. «Милан» ездил во Флоренцию и привез оттуда победу, обыграв местную «Фиорентину». Голы Лофтус-Чика и Леау принесли «россонери» четвертую победу подряд, команда уже на шесть очков оторвалась от третьего «Ювентуса».

Чемпионат Италии 30 тур

Фиорентина – Милан – 1:2

Голы: Данкан, 50 – Лофтус-Чик, 47, Леау, 53

Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куамэ (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).
​​​
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Мусса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82)

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф-Альфред Данкан (Фиорентина).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
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Фиорентина Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Рафаэл Леау Фиорентина - Милан
Источник Sport.ua
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