Фиорентина – Милан – 1:2. Четвертая победа подряд. Видео голов и обзор

Закончился матч 30-го тура чемпионата Италии. «Милан» ездил во Флоренцию и привез оттуда победу, обыграв местную «Фиорентину». Голы Лофтус-Чика и Леау принесли «россонери» четвертую победу подряд, команда уже на шесть очков оторвалась от третьего «Ювентуса».

Чемпионат Италии 30 тур

Фиорентина – Милан – 1:2

Голы: Данкан, 50 – Лофтус-Чик, 47, Леау, 53

Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куамэ (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).

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Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Мусса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82)