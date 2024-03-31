Фиорентина – Милан – 1:2. Четвертая победа подряд. Видео голов и обзор
Миланская команда закрепилась на втором месте
Закончился матч 30-го тура чемпионата Италии. «Милан» ездил во Флоренцию и привез оттуда победу, обыграв местную «Фиорентину». Голы Лофтус-Чика и Леау принесли «россонери» четвертую победу подряд, команда уже на шесть очков оторвалась от третьего «Ювентуса».
Чемпионат Италии 30 тур
Фиорентина – Милан – 1:2
Голы: Данкан, 50 – Лофтус-Чик, 47, Леау, 53
Фиорентина: Терраччано, Додо (Кайоде, 69), Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Данкан, Мандрагора, Иконе, Белотти, Куамэ (Гонсалес, 69), Бельтран (Нзола, 80).
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Габбия, 46), Флоренци, Лофтус-Чик, Беннасер, Рейндерс (Мусса, 63), Рафаэл Леау (Окафор, 62), Чуквуэзе (Пулишич, 73), Жиру (Йович, 82)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации
Состоялись матчи лидеров Серии А