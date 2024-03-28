Альфонсо Дэвис пока не подписывает новый контракт с Баварией. Реал следит
Окончательное решение, скорее всего, будет принято в ближайшие недели
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пока не будет подписывать новый контракт с клубом из Мюнехена.
Мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
23-летний канадец может перейти в «Реал» летом 2025 года в статусе свободного агента, но «Бавария» не хочет терять Дэвиса бесплатно.
Решение будет принято в ближайшие недели, ситуация остается напряженной. Если продление контракта не будет согласовано, Дэвис может уйти из клуба даже этим летом.
В нынешнем сезоне Дэвис забил 1 гол в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.
🚨⚪️ Davies won’t sign new deal at Bayern now, Real Madrid are aware of the situation.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024
Decision will be made in the next weeks but it’s tense situation.
If no extension is agreed, Davies will leave this summer.
❗️ Real, prepared to open talks with Bayern with opening bid. pic.twitter.com/CLZKf3YSZh
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