Альфонсо Дэвис пока не подписывает новый контракт с Баварией. Реал следит

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пока не будет подписывать новый контракт с клубом из Мюнехена.

Мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний канадец может перейти в «Реал» летом 2025 года в статусе свободного агента, но «Бавария» не хочет терять Дэвиса бесплатно.

Решение будет принято в ближайшие недели, ситуация остается напряженной. Если продление контракта не будет согласовано, Дэвис может уйти из клуба даже этим летом.

В нынешнем сезоне Дэвис забил 1 гол в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

