Антони может сыграть против Реала. Бетис подал апелляцию

25-летний бразильский форвард «Бетиса» Антони получил красную карточку в матче 25-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (2:1).

По информации издания Mundo Deportivo, «Бетис» готов подать апелляцию.

Сам Антони признался, что сыграл грубо, но не соглашается с тем, что фол заслуживал прямой красной карточки.

«Я всегда хочу играть. Еще не знаю, сыграю ли против «Реала», но клуб готов подать апелляцию. Это трудный процесс, и я жду. Я хочу сыграть в субботу.

В «Бетисе» мне все нравится, я здесь получаю удовольствие», – прокомментировал Антони.

Антони присоединился к испанскому клубу на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» этой зимой. В Ла Лиге бразилец сыграл 4 матча и забил 2 мяча.