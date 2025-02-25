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Испания
25 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:32
277
0

Антони может сыграть против Реала. Бетис подал апелляцию

Бразилец получил красную карточку в игре против «Хетафе»

25 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:32
277
0
Антони может сыграть против Реала. Бетис подал апелляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний бразильский форвард «Бетиса» Антони получил красную карточку в матче 25-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (2:1).

По информации издания Mundo Deportivo, «Бетис» готов подать апелляцию.

Сам Антони признался, что сыграл грубо, но не соглашается с тем, что фол заслуживал прямой красной карточки.

«Я всегда хочу играть. Еще не знаю, сыграю ли против «Реала», но клуб готов подать апелляцию. Это трудный процесс, и я жду. Я хочу сыграть в субботу.

В «Бетисе» мне все нравится, я здесь получаю удовольствие», – прокомментировал Антони.

Антони присоединился к испанскому клубу на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» этой зимой. В Ла Лиге бразилец сыграл 4 матча и забил 2 мяча.

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Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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