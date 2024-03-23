Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Реал настаивает на продлении контракта с игроком сборной Украины
Испания
23 марта 2024, 09:39 |
553
0

Романо: Реал настаивает на продлении контракта с игроком сборной Украины

Руководство «королевского клуба» в восторге от Андрея Лунина

23 марта 2024, 09:39 |
553
0
Романо: Реал настаивает на продлении контракта с игроком сборной Украины
УАФ. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Реала» и наставник Карло Анчелотти с тренерским штабом считают, что Андрей Лунин все еще имеет огромный потенциал и может прогрессировать еще больше в последующие годы.

Вот почему «Реал» подготовил новое предложение о соглашении и будет настаивать на продлении контракта с украинцем.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

По теме:
5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги
Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля
Фабрицио Романо Реал Мадрид Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Андрей Лунин
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Футбол | 22 марта 2024, 10:49 1
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной

Харейде доволен, что удалось забить четыре гола

Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Футбол | 22 марта 2024, 15:09 56
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами

Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе сборной россии

Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Футбол | 23.03.2024, 09:34
Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЛНЗ – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.03.2024, 07:15
ЛНЗ – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Футбол | 22.03.2024, 21:23
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 240
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12 1
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем