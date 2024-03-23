Романо: Реал настаивает на продлении контракта с игроком сборной Украины

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Реала» и наставник Карло Анчелотти с тренерским штабом считают, что Андрей Лунин все еще имеет огромный потенциал и может прогрессировать еще больше в последующие годы.

Вот почему «Реал» подготовил новое предложение о соглашении и будет настаивать на продлении контракта с украинцем.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.