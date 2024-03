Легендарный британский теннисист Энди Маррей (АТР 62) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала Мастерса британец в трех сетах выиграл у Маттео Берреттини (Италия, ATP 142) за 2 часа и 47 минут.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет в очных поединках стал 3:3. В последний раз теннисисты играли между собой на Australian Open 2023 в 1-м раунде. Тогда Маррей отыграл матчбол в 5-м сете и вырвал победу на супертай-брейке 10:6.

В конце второй партии Берреттини чуть не потерял сознание. Врачи появились на корте и измеряли итальянцу давление, после чего поединок продолжился. Недавно француз Артур Казо получил солнечный удар в квалификации соревнований.

Маттео, который играл в финале Уимблдона 2021 и достигал 6-й позиции в рейтинге АТР, на прошлой неделе дошел до финала челленджере в Фениксе (США) сразу же после травмы стопы, но проиграла Нуну Боржешу 5:7, 6:7.

Маррей провел 11-й матч в 2024 году и выиграл 4-й поединок. Во 2-м раунде Мастерса в Майами Энди сыграет против 29-го сеяного Томаса Мартина Этчеверри.

ВИДЕО. Маррей за 3 часа выбил Берреттини, который чуть не потерял сознание

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve



Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.



The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.



Arthur Cazaux fainted earlier this week.



pic.twitter.com/HgS8Goz0e2