ВИДЕО. Маррей за 3 часа выбил Берреттини, который чуть не потерял сознание

Легендарный британский теннисист Энди Маррей (АТР 62) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала Мастерса британец в трех сетах выиграл у Маттео Берреттини (Италия, ATP 142) за 2 часа и 47 минут.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет в очных поединках стал 3:3. В последний раз теннисисты играли между собой на Australian Open 2023 в 1-м раунде. Тогда Маррей отыграл матчбол в 5-м сете и вырвал победу на супертай-брейке 10:6.

В конце второй партии Берреттини чуть не потерял сознание. Врачи появились на корте и измеряли итальянцу давление, после чего поединок продолжился. Недавно француз Артур Казо получил солнечный удар в квалификации соревнований.

Маттео, который играл в финале Уимблдона 2021 и достигал 6-й позиции в рейтинге АТР, на прошлой неделе дошел до финала челленджере в Фениксе (США) сразу же после травмы стопы, но проиграла Нуну Боржешу 5:7, 6:7.

Маррей провел 11-й матч в 2024 году и выиграл 4-й поединок. Во 2-м раунде Мастерса в Майами Энди сыграет против 29-го сеяного Томаса Мартина Этчеверри.

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