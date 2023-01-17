Маррей ушел с матчбола и обыграл Берреттини в первом круге Australian Open
Британский теннисист пять часов сражался с итальянцем
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей успешно начал выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В стартовом матче британец в пяти сетах сломил сопротивление 14-й ракетки мира Маттео Берреттини, отыграв матчбол в пятом сете.
Australian Open. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6)
Для Маррея это первая победа над соперником из топ-20 на турнирах Grand Slam с Ролан Гаррос 2017.
Во втором раунде Энди сразится против Танаси Коккинакиса или Фабио Фоньини.
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