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Australian Open
17 января 2023, 12:44 | Обновлено 17 января 2023, 12:45
69
0

Маррей ушел с матчбола и обыграл Берреттини в первом круге Australian Open

Британский теннисист пять часов сражался с итальянцем

17 января 2023, 12:44 | Обновлено 17 января 2023, 12:45
69
0
Маррей ушел с матчбола и обыграл Берреттини в первом круге Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини и Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей успешно начал выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В стартовом матче британец в пяти сетах сломил сопротивление 14-й ракетки мира Маттео Берреттини, отыграв матчбол в пятом сете.

Australian Open. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(6)

Для Маррея это первая победа над соперником из топ-20 на турнирах Grand Slam с Ролан Гаррос 2017.

Во втором раунде Энди сразится против Танаси Коккинакиса или Фабио Фоньини.

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Australian Open 2023 Энди Маррей Маттео Берреттини
Источник Sport.ua
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