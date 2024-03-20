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WTA
20 марта 2024, 00:20 | Обновлено 20 марта 2024, 00:23
172
0

Халеп провела первый матч с августа 2022 года, сыграв на супертурнире в США

К сожалению, Симона не сумела пройти Паулу Бадосу в 1-м раунде тысячника в Майами

20 марта 2024, 00:20 | Обновлено 20 марта 2024, 00:23
172
0
Халеп провела первый матч с августа 2022 года, сыграв на супертурнире в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Легендарная 32-летняя румынская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп провела первый матч с августа 2022 гола.

Румынка выступила на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США), сыграв в 1/64 финала против Паулы Бадосы (Испания, WTA 80). Встреча завершилась победой испанки в трех сетах.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Симона Халеп (Румыния) [WC] – Паула Бадоса (Испания) – 6:1, 4:6, 3:6

Это была третья встреча девушек. Бадоса выиграла первый очный поединок.

Во 2-м раунде испанка сыграет против второй сеяной Арины Соболенко.

Симона провела первый официальный матч более чем за 1.5 года. Допинг-проба теннисистки дала положительный результат на запрещенное вещество роксадустат после Открытого чемпионата США 2022 года, а затем в ее биологическом паспорте спортсменки были обнаружены нарушения. Однако Симона подала апелляцию и в марте 2024 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) сократил ее дисквалификацию за допинг с четырех лет до 9 месяцев, что позволило румынке сразу же вернуться в Тур.

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Источник Sport.ua
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