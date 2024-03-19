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  4. ВИДЕО. Соболенко провела тренировку на кортах в Майами в полностью черном
WTA
19 марта 2024, 20:46 | Обновлено 20 марта 2024, 02:53
1885
0

ВИДЕО. Соболенко провела тренировку на кортах в Майами в полностью черном

Арина, несмотря на смерть бойфренда, сыграет на крупном турнире в США

19 марта 2024, 20:46 | Обновлено 20 марта 2024, 02:53
1885
0
ВИДЕО. Соболенко провела тренировку на кортах в Майами в полностью черном
Twitter. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.

Ранее сообщалось, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.

В сети появилось видео с тренировки Соболенко на кортах Майами. Арина была полностью одета в черное.

Свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта. Вторая ракетка мира встретится с Паулой Бадосой.

ВИДЕО. Соболенко тренируется на кортах Майами

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Источник Sport.ua
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