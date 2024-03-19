ВИДЕО. Соболенко провела тренировку на кортах в Майами в полностью черном

Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.

Ранее сообщалось, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.

В сети появилось видео с тренировки Соболенко на кортах Майами. Арина была полностью одета в черное.

Свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта. Вторая ракетка мира встретится с Паулой Бадосой.

ВИДЕО. Соболенко тренируется на кортах Майами