ВИДЕО. Соболенко провела тренировку на кортах в Майами в полностью черном

Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.

Ранее сообщалось, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.

В сети появилось видео с тренировки Соболенко на кортах Майами. Арина была полностью одета в черное.

Свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта. Вторая ракетка мира встретится с Паулой Бадосой.

ВИДЕО. Соболенко тренируется на кортах Майами

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU