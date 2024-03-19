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  4. Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда
WTA
19 марта 2024, 17:58 | Обновлено 19 марта 2024, 18:01
878
4

Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда

Но не будет общаться с прессой

19 марта 2024, 17:58 | Обновлено 19 марта 2024, 18:01
878
4
Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.

Сообщается, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.

Отметим, что свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта.

В полиции Майами сообщили, что Кольцов покончил жизнь самоубийством.

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WTA Майами Арина Соболенко смерть самоубийство
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Обидвом новинам не дивуюся.
Зустрічаючись із таким монстром, рано чи пізно мають виникнути думки про вихід у вікно.
І гроші понад усе для створіння з країни-терориста.
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+2
SuperMario
Она оказывается еще хуже чем я о ней думал.. Если что я думал,что она еще та лицемерная тварь,а оказалось еще хуже..Ну логично,ну сдох и сдох,разве повод от бабла отказываться,а  от общения понятно почему отказалась так прямо о такой не заявишь,а мучатся и выдумывать ответ на этот вопрос нахер надо легче смыться и все..
З.Ы, если что Маркета снялась с турнира из-за того,что дедушки не стало(земля ему пухом),что естественно когда человек был тебе дорог..
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0
Александр Ад
це означає,що" рильце в пушку".
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0
Serhii P.
Значить така любов...
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0
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