WTA19 марта 2024, 17:58 | Обновлено 19 марта 2024, 18:01
878
4
Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда
Но не будет общаться с прессой
19 марта 2024, 17:58 | Обновлено 19 марта 2024, 18:01
878
4
Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.
Сообщается, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.
Отметим, что свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта.
В полиции Майами сообщили, что Кольцов покончил жизнь самоубийством.
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Зустрічаючись із таким монстром, рано чи пізно мають виникнути думки про вихід у вікно.
І гроші понад усе для створіння з країни-терориста.
З.Ы, если что Маркета снялась с турнира из-за того,что дедушки не стало(земля ему пухом),что естественно когда человек был тебе дорог..