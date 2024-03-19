Источник: Соболенко не снимется с турнира в Майами из-за смерти бойфренда

Вторая ракетка мира Арина Соболенко все же выступит на турнире WTA 1000 в Майами несмотря на смерь ее бойфренда Константина Кольцова.

Сообщается, что Арина примет участие в турнире, но не будет общаться с прессой.

Отметим, что свой первый поединок Соболенко должна провести в пятницу, 22 марта.

В полиции Майами сообщили, что Кольцов покончил жизнь самоубийством.