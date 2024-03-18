Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной

Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес из-за травмы пропустит ближайшие матчи национальной сборной Уругвая, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, повреждение 24-летнего футболиста не является серьезным. Но игрок лишь недавно восстановился от травмы лодыжки, из-за чего было принято решение остаться в расположении клуба.

В этом сезоне Дарвин Нуньес провел 42 матча за «Ливерпуль», отметившись 17 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.