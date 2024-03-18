Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной
Дарвин Нуньес не уехал в расположение национальной команды Уругвая
Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес из-за травмы пропустит ближайшие матчи национальной сборной Уругвая, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, повреждение 24-летнего футболиста не является серьезным. Но игрок лишь недавно восстановился от травмы лодыжки, из-за чего было принято решение остаться в расположении клуба.
В этом сезоне Дарвин Нуньес провел 42 матча за «Ливерпуль», отметившись 17 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
🚨🇺🇾 Darwin Núñez will not be part of Uruguay squad for the upcoming games due to physical issues.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2024
Understand he has no serious injury but Darwin already suffered problems in the last week and will recover in Liverpool in the next 10 days. pic.twitter.com/N75rWRk2pr
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