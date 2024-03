Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной

Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес из-за травмы пропустит ближайшие матчи национальной сборной Уругвая, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, повреждение 24-летнего футболиста не является серьезным. Но игрок лишь недавно восстановился от травмы лодыжки, из-за чего было принято решение остаться в расположении клуба.

В этом сезоне Дарвин Нуньес провел 42 матча за «Ливерпуль», отметившись 17 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

🚨🇺🇾 Darwin Núñez will not be part of Uruguay squad for the upcoming games due to physical issues.



Understand he has no serious injury but Darwin already suffered problems in the last week and will recover in Liverpool in the next 10 days.