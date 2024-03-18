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Англия
18 марта 2024, 18:54 |
809
0

Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной

Дарвин Нуньес не уехал в расположение национальной команды Уругвая

18 марта 2024, 18:54 |
809
0
Лидер Ливерпуля получил травму и пропустит матчи сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес из-за травмы пропустит ближайшие матчи национальной сборной Уругвая, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, повреждение 24-летнего футболиста не является серьезным. Но игрок лишь недавно восстановился от травмы лодыжки, из-за чего было принято решение остаться в расположении клуба.

В этом сезоне Дарвин Нуньес провел 42 матча за «Ливерпуль», отметившись 17 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Дарвин Нуньес Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Уругвая по футболу травма Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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