Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши

32-летний полузащитник польского клуба «Ягеллония» Тарас Романчук получил вызов в сборную Польши на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Эстонии, который состоится 21 марта.

Романчук уроженец украинского города Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.

В 2018 году он впервые был вызван в сборную Польши и отыграл товарищеский матч против Южной Кореи, после этого он в сборную не вызывался, поэтому сейчас у Романчука будет шанс дебютировать за поляков уже на профессиональном уровне.

Ранее Романчук рассказал о том, что его назвали «бандеровцем».

