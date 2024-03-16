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Польша
16 марта 2024, 11:36 |
276
0

Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши

У Тараса Романчука будет шанс дебютировать за сборную Польши на официальном уровне

16 марта 2024, 11:36 |
276
0
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
ФК Ягеллония. Тарас Романчук

32-летний полузащитник польского клуба «Ягеллония» Тарас Романчук получил вызов в сборную Польши на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Эстонии, который состоится 21 марта.

Романчук уроженец украинского города Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.

В 2018 году он впервые был вызван в сборную Польши и отыграл товарищеский матч против Южной Кореи, после этого он в сборную не вызывался, поэтому сейчас у Романчука будет шанс дебютировать за поляков уже на профессиональном уровне.

Ранее Романчук рассказал о том, что его назвали «бандеровцем».

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Тарас Романчук Ягеллония сборная Польши по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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