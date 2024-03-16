Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
У Тараса Романчука будет шанс дебютировать за сборную Польши на официальном уровне
32-летний полузащитник польского клуба «Ягеллония» Тарас Романчук получил вызов в сборную Польши на полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Эстонии, который состоится 21 марта.
Романчук уроженец украинского города Ковель, но в 2017 году отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.
В 2018 году он впервые был вызван в сборную Польши и отыграл товарищеский матч против Южной Кореи, после этого он в сборную не вызывался, поэтому сейчас у Романчука будет шанс дебютировать за поляков уже на профессиональном уровне.
Ранее Романчук рассказал о том, что его назвали «бандеровцем».
POLAND EURO PLAYOFF CALL-UPS 🇵🇱— PSN Futbol (@PSN_Futbol) March 14, 2024
Michał Probierz has announced the list of players called up for the UEFA EURO 2024 Playoffs.
Poland will play against Estonia on March 21 in Warsaw.
If the Biało-czerwoni win, they will go on to face the winner of Wales vs. Finland.#EURO2024 pic.twitter.com/EgAvKTnpqS
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