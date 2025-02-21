20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференции, в котором встретились польская «Ягеллония» и румынский клуб «Бачка-Топола».

Хозяева одолели соперника со счетом 3:1. Стоит отметить, что и в первом противостоянии «Ягеллония» была сильнее с тем же счетом.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв со счетом 1:1. Во второй половине игры польский клуб вышел вперед на 70-й минуте благодаря голу полузащитника Имаса. Точку в матче поставил защитник «Бачка-Топола» Радоевич, который забил в собственные ворота и помог сопернику увеличить преимущество в счете.

Лига конференций, 1/16 финала. 20 февраля

Ягеллония – Бачка-Топола – 3:1

Голы: Хансен, 8, Имас, 70, Радоевич, 76 (автогол) – Лазетич, 17

Видеообзор матча: