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Лига конференций
Проходит дальше Ягеллония
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 1
ТСЦ Бачка-Топола
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Лига конференций
21 февраля 2025, 13:45 |
38
0

Ягеллония – Бачка-Топола – 3:1. Польский клуб снова сильнее. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

21 февраля 2025, 13:45 |
38
0
Ягеллония – Бачка-Топола – 3:1. Польский клуб снова сильнее. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ягеллония – Бачка-Топола

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференции, в котором встретились польская «Ягеллония» и румынский клуб «Бачка-Топола».

Хозяева одолели соперника со счетом 3:1. Стоит отметить, что и в первом противостоянии «Ягеллония» была сильнее с тем же счетом.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв со счетом 1:1. Во второй половине игры польский клуб вышел вперед на 70-й минуте благодаря голу полузащитника Имаса. Точку в матче поставил защитник «Бачка-Топола» Радоевич, который забил в собственные ворота и помог сопернику увеличить преимущество в счете.

Лига конференций, 1/16 финала. 20 февраля

Ягеллония – Бачка-Топола – 3:1

Голы: Хансен, 8, Имас, 70, Радоевич, 76 (автогол) – Лазетич, 17

Видеообзор матча:

События матча

76’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виктор Радоевич (ТСЦ Бачка-Топола).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Лазетич (ТСЦ Бачка-Топола).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Хансен (Ягеллония).
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Лига конференций Ягеллония Белосток ТСЦ Бачка-Топола видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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