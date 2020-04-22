Романчук о том, что его назвали «бандеровцем»: «Стоит решить этот вопрос»

Футболист «Ягеллонии» прокомментировал свой конфликт с капитаном «Вислы» Домиником Фурманом

  • 22.04.2020 12:37
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Романчук о том, что его назвали «бандеровцем»: «Стоит решить этот вопрос»
© ФК Ягеллония. Тарас Романчук

28-летний полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук, который сменил украинское гражданство на польское, рассказал о своем конфликте с капитаном «Вислы» Домиником Фурманом.

Романчук демонстративно не пожал руку Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши. Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, который называл его «бандеровцем».

«После того матча я больше не встречался с Фурманом. Однако я думаю, что если придется пересечься, то стоит поговорить и решить этот вопрос», — отметил Романчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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