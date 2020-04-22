Романчук о том, что его назвали «бандеровцем»: «Стоит решить этот вопрос»

28-летний полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук, который сменил украинское гражданство на польское, рассказал о своем конфликте с капитаном «Вислы» Домиником Фурманом.
Романчук демонстративно не пожал руку Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши. Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, который называл его «бандеровцем».
«После того матча я больше не встречался с Фурманом. Однако я думаю, что если придется пересечься, то стоит поговорить и решить этот вопрос», — отметил Романчук.
Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn— Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) October 27, 2019
Источник — Футбол 1/2/3
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