Романчук о том, что его назвали «бандеровцем»: «Стоит решить этот вопрос»

28-летний полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук, который сменил украинское гражданство на польское, рассказал о своем конфликте с капитаном «Вислы» Домиником Фурманом.

Романчук демонстративно не пожал руку Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши. Этим жестом Романчук продемонстрировал свою позицию относительно недавнего высказывания Фурмана, который называл его «бандеровцем».

«После того матча я больше не встречался с Фурманом. Однако я думаю, что если придется пересечься, то стоит поговорить и решить этот вопрос», — отметил Романчук.