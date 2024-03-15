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WTA
15 марта 2024, 19:47 | Обновлено 15 марта 2024, 20:25
2014
12

Свитолина – в сборной Украины. Состав на матч Кубка Билли Джин Кинг

Возвращение в команду Свитолиной и Цуренко

15 марта 2024, 19:47 | Обновлено 15 марта 2024, 20:25
2014
12
Свитолина – в сборной Украины. Состав на матч Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Цуренко и Свитолина

Федерация тенниса Украины объявила состав на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.

В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок. Капитаном является Михаил Филима.

Отметим возвращение в сборную Свитолиной, которой не было в команде с апреля 2021 года. Цуренко сыграет впервые с февраля 2020 года. Ранее ФТУ передала фонду Элины Свитолиной управление сборной на турнире Билли Джин Кинг.

В составе соперниц заявлена Симона Халеп, с которой недавно сняли дисквалификацию.

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Билли Джин Кинг Симона Халеп Элина Свитолина Леся Цуренко Юлия Стародубцева Людмила Киченок Надежда Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису
Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 12
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Muskrat2
А де Марфа? З Халеп у складі вся ця "геніальна" задумка може вилізти боком. 
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+5
sashav2007
Костюк замість Цуренко має бути.. 
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+5
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anacreon
Якби вони не прив'язали цей турнір до квот на Олімпіаду, то топи взагалі би ніколи не приїздили грати. Он Леська та Еліна хочуть на Олімпіаду, то вперше за 3-4 роки приїхали.
Але знаючи Леськіни постійні зняття - краще би не намагалася їхати на Олімпіаду і дала шанс комусь іншому. 
Як вони взагалі будуть ділити місця? Місць 4. А топів 5. Світоліна, Ястремська, Костюк, Калініна, Цуренко. Стародубцева та Снігур теж би, напевно, з радістю поїхали. Хто вище в рейтингу?
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+2
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anacreon
Хтось може пояснити сенс існування цього турніру і на яких стадіях і за що борються наші тенісистки?
Читаю на вікіпедії. Якийсь мільйон груп на підвищення і пониження. Нам в новинах про збірну навіть ніколи не пояснюють в якому ми дивізіоні і за що боремося. Просто кожен рік збирається збірна і "за щось" грає. А по суті топчеться на місці. В елітному ранді лише 8 збірних, які борються за реальний трофей. Всі інші качелями вниз-нагору грають невідомо за що.
Не дивно, що топові тенісистки не хочуть приїздити і треба заставляти. Мотивації нуль. Ми ніколи нічого не виграємо. Але кожен рік треба приїздити, бити себе в груди і грати щоб залишитися в якійсь другій групі і не вилетіти в третю.
Нікому не пояснюють правила. І ніхто навіть не знає, хто виграє той кубок в який рік.
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+1
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captain2009
 "чудова" новина, що сказати... Без Марти та пєвічкі, це капець. Світо, яка не грає зараз, а страждає на корті, та кришталева Лесія. Пара ще туда-сюда - може бути. Отак і живемо - 5 гравцiv в сотні, а будемо барахтатися вічно в тих плей-офах. 
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0
Kate
Де Марта? 
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-1
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