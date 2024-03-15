Свитолина – в сборной Украины. Состав на матч Кубка Билли Джин Кинг
Возвращение в команду Свитолиной и Цуренко
Федерация тенниса Украины объявила состав на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.
В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок. Капитаном является Михаил Филима.
Отметим возвращение в сборную Свитолиной, которой не было в команде с апреля 2021 года. Цуренко сыграет впервые с февраля 2020 года. Ранее ФТУ передала фонду Элины Свитолиной управление сборной на турнире Билли Джин Кинг.
В составе соперниц заявлена Симона Халеп, с которой недавно сняли дисквалификацию.
Ukraine’s team to play Romania in the #BJKCup Qualifiers 🇺🇦— Billie Jean King Cup (@BJKCup) March 15, 2024
12-13 April, Fernandina Beach, USA 📍 pic.twitter.com/qiHbgD685T
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Але знаючи Леськіни постійні зняття - краще би не намагалася їхати на Олімпіаду і дала шанс комусь іншому.
Як вони взагалі будуть ділити місця? Місць 4. А топів 5. Світоліна, Ястремська, Костюк, Калініна, Цуренко. Стародубцева та Снігур теж би, напевно, з радістю поїхали. Хто вище в рейтингу?
Читаю на вікіпедії. Якийсь мільйон груп на підвищення і пониження. Нам в новинах про збірну навіть ніколи не пояснюють в якому ми дивізіоні і за що боремося. Просто кожен рік збирається збірна і "за щось" грає. А по суті топчеться на місці. В елітному ранді лише 8 збірних, які борються за реальний трофей. Всі інші качелями вниз-нагору грають невідомо за що.
Не дивно, що топові тенісистки не хочуть приїздити і треба заставляти. Мотивації нуль. Ми ніколи нічого не виграємо. Але кожен рік треба приїздити, бити себе в груди і грати щоб залишитися в якійсь другій групі і не вилетіти в третю.
Нікому не пояснюють правила. І ніхто навіть не знає, хто виграє той кубок в який рік.