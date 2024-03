Свитолина – в сборной Украины. Состав на матч Кубка Билли Джин Кинг

Федерация тенниса Украины объявила состав на квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.

В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок. Капитаном является Михаил Филима.

Отметим возвращение в сборную Свитолиной, которой не было в команде с апреля 2021 года. Цуренко сыграет впервые с февраля 2020 года. Ранее ФТУ передала фонду Элины Свитолиной управление сборной на турнире Билли Джин Кинг.

В составе соперниц заявлена Симона Халеп, с которой недавно сняли дисквалификацию.

Ukraine’s team to play Romania in the #BJKCup Qualifiers 🇺🇦



12-13 April, Fernandina Beach, USA 📍 pic.twitter.com/qiHbgD685T