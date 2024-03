Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) вышел в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде Мастерса француз в трех сетах переиграл Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 28) за 3 часа и 14 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) [28] – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6

Это была 4-я встреча теннисистов. Монфис выиграл все очные поединки.

Отметим, что Норри выиграл титул в Индиан-Уэллсе в 2021 году.

В 1/8 финала Мастерса Гаэль сыграет против победителя матча Каспер Рууд – Артур Фис.

В предыдущем раунде француз в трех партиях переиграл Хуберта Хуркача.

3 hours and 15 minutes later 🙌@Gael_Monfils delivers an epic comeback from a set and 0-3 down, ousting Norrie to reach R4 for the 6th time in #TennisParadise! pic.twitter.com/Td8Pkb4R1N