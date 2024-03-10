Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Гаэль Монфис в трех партиях обыграл Хуберта Хуркача в 1/32 финала крупного турнира
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) вышел в 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Во 2-м раунде Мастерса француз в трех сетах переиграл 8-ю ракетку мира Хуберта Хуркача (Польша).
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) [8] – 6:0, 6:7 (5:7), 6:2
Это была третья встреча теннисистов. Монфис выиграл 2-й очный поединок.
В 1/16 финала Гаэль сыграет против 28-го сеяного Кэмерона Норри.
На старте Мастерса Монфис переиграл Макса Перселла.
How— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2024
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That@Gael_Monfils 🔥 @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/viIlSZg8Td
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