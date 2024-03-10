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ATP
10 марта 2024, 08:20 |
1984
0

Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе

Гаэль Монфис в трех партиях обыграл Хуберта Хуркача в 1/32 финала крупного турнира

10 марта 2024, 08:20 |
1984
0
Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) вышел в 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Во 2-м раунде Мастерса француз в трех сетах переиграл 8-ю ракетку мира Хуберта Хуркача (Польша).

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) [8] – 6:0, 6:7 (5:7), 6:2

Это была третья встреча теннисистов. Монфис выиграл 2-й очный поединок.

В 1/16 финала Гаэль сыграет против 28-го сеяного Кэмерона Норри.

На старте Мастерса Монфис переиграл Макса Перселла.

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Гаэль Монфис Хуберт Хуркач ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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