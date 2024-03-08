Монфис убедительно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Французский теннисист Гаэль Монфис (№54 ATP) стартовал с победы на турнире ATP 1000 в Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда муж Элины Свитолиной обыграл Макс Перселла из Австралии (№71 ATP).

Индиан-Уэллс. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 6:2

В следующем раунде Монфис сыграет против восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.