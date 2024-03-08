ATP08 марта 2024, 10:36 |
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Монфис убедительно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Муж Элины Свитолиной обыграл Макс Перселла из Австралии
08 марта 2024, 10:36 |
335
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№54 ATP) стартовал с победы на турнире ATP 1000 в Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В матче первого раунда муж Элины Свитолиной обыграл Макс Перселла из Австралии (№71 ATP).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 6:2
В следующем раунде Монфис сыграет против восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.
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