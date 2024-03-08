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  4. Монфис убедительно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс
ATP
08 марта 2024, 10:36 |
335
0

Монфис убедительно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Муж Элины Свитолиной обыграл Макс Перселла из Австралии

08 марта 2024, 10:36 |
335
0
Монфис убедительно стартовал на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№54 ATP) стартовал с победы на турнире ATP 1000 в Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда муж Элины Свитолиной обыграл Макс Перселла из Австралии (№71 ATP).

Индиан-Уэллс. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 6:2

В следующем раунде Монфис сыграет против восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

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Макс Перселл Гаэль Монфис ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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