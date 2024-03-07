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Лига чемпионов
07 марта 2024, 02:15 | Обновлено 07 марта 2024, 02:23
113
0

Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг

Вилли Орбан отметился голом в ворота королевского клуба

07 марта 2024, 02:15 | Обновлено 07 марта 2024, 02:23
113
0
Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Орбан

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

Голами в этой встрече отметились Винисиус Жуниор (65) и Вилли Орбан (68).

После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Орбана лучшим игроком:

«Он был сильным лидером в обороне, с отличным духом, а также забил гол и хорошо играл», – охарактеризовала игру Орбана пресс-служба УЕФА.

Статистический портал WhoScored также поставил Вилли наивысшую оценку среди всех игроков поединка – 7.9.

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Вилли Орбан лучший игрок Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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