Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

Голами в этой встрече отметились Винисиус Жуниор (65) и Вилли Орбан (68).

После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Орбана лучшим игроком:

«Он был сильным лидером в обороне, с отличным духом, а также забил гол и хорошо играл», – охарактеризовала игру Орбана пресс-служба УЕФА.

Статистический портал WhoScored также поставил Вилли наивысшую оценку среди всех игроков поединка – 7.9.

Man of the Match ⭐️



Zurecht ein Leipziger an diesem Abend 👏



Willi Orban: Kapitän, Torschütze, #RBL-Urgestein im 300. Pflichtspiel 🔴⚪️#RMARBL #UCL pic.twitter.com/IDmcQT1iB7