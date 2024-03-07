Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг
Вилли Орбан отметился голом в ворота королевского клуба
6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].
Голами в этой встрече отметились Винисиус Жуниор (65) и Вилли Орбан (68).
После завершения матча технические наблюдатели УЕФА назвали Орбана лучшим игроком:
«Он был сильным лидером в обороне, с отличным духом, а также забил гол и хорошо играл», – охарактеризовала игру Орбана пресс-служба УЕФА.
Статистический портал WhoScored также поставил Вилли наивысшую оценку среди всех игроков поединка – 7.9.
Man of the Match ⭐️— RB Leipzig (@RBLeipzig) March 6, 2024
Zurecht ein Leipziger an diesem Abend 👏
Willi Orban: Kapitän, Torschütze, #RBL-Urgestein im 300. Pflichtspiel 🔴⚪️#RMARBL #UCL pic.twitter.com/IDmcQT1iB7
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