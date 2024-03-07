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  4. Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Лига чемпионов
07 марта 2024, 00:29 | Обновлено 07 марта 2024, 01:18
1086
1

Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол

«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира

07 марта 2024, 00:29 | Обновлено 07 марта 2024, 01:18
1086
1
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок, это уже девятое для него появление на поле с первых минут. Украинец в этом матче совершил три сейва и пропустил один гол. От авторитетного статистического портала WhoScored Андрей получил оценку 6.2 балла.

Лучшим игроком матча был признан защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан, забивший гол и получивший от WhoScored оценку 7.9 баллов.

Оценки матча Реал – РБ Лейпциг от WhoScored

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WhoScored Вилли Орбан Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Винисиус Жуниор Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг оценки
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
До гола было 6.65. И после гола сразу 6.23.
Как будто он обязан был отбивать тот удар с метра.
Авторитетный портал)) Портал чисто для того, чтоб было, о чем почесать языком.
Где данные Instat, Wyscout, Opta? Действительно авторитетных ресурсов.
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