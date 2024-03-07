Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира
В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок, это уже девятое для него появление на поле с первых минут. Украинец в этом матче совершил три сейва и пропустил один гол. От авторитетного статистического портала WhoScored Андрей получил оценку 6.2 балла.
Лучшим игроком матча был признан защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан, забивший гол и получивший от WhoScored оценку 7.9 баллов.
Оценки матча Реал – РБ Лейпциг от WhoScored
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