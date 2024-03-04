В субботу, 10 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Сельта».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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