10.03.2024 19:30 - : -
Испания04 марта 2024, 05:27 |
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Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 марта в 19:30 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
04 марта 2024, 05:27 |
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В субботу, 10 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Сельта».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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