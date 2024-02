Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер

Украинский хавбек Михаил Мудрик в слезах разговаривал по телефону с руководством «Арсенала» и просил боссов «канониров» что-то сделать, когда стало понятно, что его трансфер в стан этой команды из «Шахтера» срывается.

Разговор Мудрика с руководителями «Арсенала» состоялся по пути в аэропорт.

В итоге Мудрик, как известно, был продан «Шахтером» в «Челси», который предложил за украинца 70 миллионов евро и гарантировал выплату еще 30 миллионов евро в виде бонусов за достижение определенных условий.

В «Челси» заиграть у Мудрика никак не удается, и он постоянно нарывается на жесткую критику от болельщиков и экспертов. В частности, на днях экс-форвард сборной Англии Даррен Бент призвал «Челси» уволить сотрудника, который отвечал за подписание украинского легионера.

🚨😢| Mykhailo Mudryk was in tears on the phone to Arsenal asking them to do something as he was on his way to the airport following his collapsed transfer to Arsenal.



