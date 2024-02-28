Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер
Михаил очень хотел стать футболистом «канониров»
Украинский хавбек Михаил Мудрик в слезах разговаривал по телефону с руководством «Арсенала» и просил боссов «канониров» что-то сделать, когда стало понятно, что его трансфер в стан этой команды из «Шахтера» срывается.
Разговор Мудрика с руководителями «Арсенала» состоялся по пути в аэропорт.
В итоге Мудрик, как известно, был продан «Шахтером» в «Челси», который предложил за украинца 70 миллионов евро и гарантировал выплату еще 30 миллионов евро в виде бонусов за достижение определенных условий.
В «Челси» заиграть у Мудрика никак не удается, и он постоянно нарывается на жесткую критику от болельщиков и экспертов. В частности, на днях экс-форвард сборной Англии Даррен Бент призвал «Челси» уволить сотрудника, который отвечал за подписание украинского легионера.
🚨😢| Mykhailo Mudryk was in tears on the phone to Arsenal asking them to do something as he was on his way to the airport following his collapsed transfer to Arsenal.— CentreGoals. (@centregoals) February 28, 2024
[@Teamnewsandtix x @TheAthleticFC] pic.twitter.com/nzppJltsiU
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