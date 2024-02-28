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  4. Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер
Англия
28 февраля 2024, 16:23 |
2253
18

Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер

Михаил очень хотел стать футболистом «канониров»

28 февраля 2024, 16:23 |
2253
18
Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Украинский хавбек Михаил Мудрик в слезах разговаривал по телефону с руководством «Арсенала» и просил боссов «канониров» что-то сделать, когда стало понятно, что его трансфер в стан этой команды из «Шахтера» срывается.

Разговор Мудрика с руководителями «Арсенала» состоялся по пути в аэропорт.

В итоге Мудрик, как известно, был продан «Шахтером» в «Челси», который предложил за украинца 70 миллионов евро и гарантировал выплату еще 30 миллионов евро в виде бонусов за достижение определенных условий.

В «Челси» заиграть у Мудрика никак не удается, и он постоянно нарывается на жесткую критику от болельщиков и экспертов. В частности, на днях экс-форвард сборной Англии Даррен Бент призвал «Челси» уволить сотрудника, который отвечал за подписание украинского легионера.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Remark
Черговий приклад, що керівництву фк сепар начхати на своїх гравців, але не начхати на лаве.
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+7
Boodya
Прямо так зірвався? Може просто Шахтарю важливіші тільки гроші (тим більше він їх втратив бонусами)
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+6
Fant24
Зато теперь в Арсенале все ликуют .Понимают что их.парили на большие бабки за посредственного игрока .Это все равно что продавать старые жигули по цене феррари 
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+4
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mr.frog68
Арсенал до сих пор ржет над дебилами купившими бегуна на длинные дистанции
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+2
DK1961
Арсенал плакал, связываясь с Мудриком, что МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ его трансфер. Зато уж теперь как радуются...
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+2
Fant24
Дуже слабкий гравець без мичлення на полі .Ковентрі або Суонсі в аренду .там як раз потрібні бігуни 
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+1
Первый Среди Равных
Це і є одна з причин його не дуже вдалої гри - він не хотів іти у цю команду. У Арсеналі, я впевнений, у нього все було б гаразд. Тим більше, в команді є співвітчизник. 
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+1
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Burevestnik
міг би на місці ногами затупотіти і відмовитися від Челсі!!!    
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0
Alex T
Продали раба не туда
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0
mastorent
миколенко плакал в машине. этот тоже плакал. плачут... какая всё-таки слякоть наши "спорстмены". фублин
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-5
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