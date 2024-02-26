Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»

Экс-форвард сборной Англии (13 матчей, 4 гола) Даррен Бент раскритиковал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика за выступление в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:1), а также заявил, что человек, который привел футболиста из «Шахтера» должен быть уволен из стана «синих».

«Тот, кто дал зеленый свет на трансфер Мудрика за такую ​​сумму, заслуживает увольнения. Он вышел и не оказал никакого влияния. Когда Мудрик вышел на поле, я подумал: «О, возможно, это его момент» – большая возможность, ведь «Ливерпуль» устал. Его самым большим достоинством является его скорость, но он не показал абсолютно ничего», – заявил Бент.

Напомним, Мудрик стал игроком «Челси» в январе минувшего года. За трансфер украинца лондонцы заплатили «Шахтеру» 70 миллионов евро.

Ранее Бент уже подвергал Мудрика жесткой критике посредством СМИ.