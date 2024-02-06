Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Даррен Бент высказался об вингере «Челси»
Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент высказался об игре Михаила Мудрика в лондонском «Челси».
«За Мудрика многое заплатили. Сам Михаил решил перейти в «Челси», а не в «Арсенал» и украинец в Лондоне ничего не показал. Когда вы следите за ним на завершающих стадиях атак, то его хладнокровие не вызывает страха. Мудрик будто на манекены наталкивается на поле. Он натыкается на игроков так, будто мяч просто проходит сквозь них. В АПЛ это так не работает», – рассказал Бент.
Ранее легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стив Никол подверг резкой критике украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после недавнего поражения в АПЛ.
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