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  4. Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Англия
06 февраля 2024, 15:23 |
771
2

Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика

Даррен Бент высказался об вингере «Челси»

06 февраля 2024, 15:23 |
771
2
Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент высказался об игре Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«За Мудрика многое заплатили. Сам Михаил решил перейти в «Челси», а не в «Арсенал» и украинец в Лондоне ничего не показал. Когда вы следите за ним на завершающих стадиях атак, то его хладнокровие не вызывает страха. Мудрик будто на манекены наталкивается на поле. Он натыкается на игроков так, будто мяч просто проходит сквозь них. В АПЛ это так не работает», – рассказал Бент.

Ранее легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стив Никол подверг резкой критике украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после недавнего поражения в АПЛ.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Даррен Бент
Источник talkSPORT
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Комментарии 2
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SemenChu
Пха-ха-ха, Мудрик сам обрав Челсі а не Арсенал)) Дядько видно якийсь древній дуже і ще пригадує часи коли футбольори по типу Мудрика самі обирали куди йти.
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+1
GloryUkraine
Данєцк паражняк не гоніт. Зараз підтягнуться кроти і на динирівській фєньці все розтлумачать.😁
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-1
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