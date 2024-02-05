Легенда Ливерпуля: «У Мудрика нет футбольного интеллекта»
Стив Никол раскритиковал украинского вингера «Челси»
Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стив Никол резко раскритиковал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после вчерашнего поражения «Синих» 2:4 от «Вулверхэмптона»:
«Некоторые футболисты «Челси» не обладают высоким футбольным интеллектом. Например, Михаил Мудрик. В открытой игре с большим количеством пространства с той скоростью, которая у него есть, он, вероятно, будет выглядеть хорошо.
Но каков его потенциал с точки зрения футбольного интеллекта? Он у него вообще есть? Мне кажется, что нет.
И вообще. Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?».
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