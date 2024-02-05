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  4. Легенда Ливерпуля: «У Мудрика нет футбольного интеллекта»
Англия
05 февраля 2024, 17:53 |
763
6

Легенда Ливерпуля: «У Мудрика нет футбольного интеллекта»

Стив Никол раскритиковал украинского вингера «Челси»

05 февраля 2024, 17:53 |
763
6
Легенда Ливерпуля: «У Мудрика нет футбольного интеллекта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стив Никол резко раскритиковал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после вчерашнего поражения «Синих» 2:4 от «Вулверхэмптона»:

«Некоторые футболисты «Челси» не обладают высоким футбольным интеллектом. Например, Михаил Мудрик. В открытой игре с большим количеством пространства с той скоростью, которая у него есть, он, вероятно, будет выглядеть хорошо.

Но каков его потенциал с точки зрения футбольного интеллекта? Он у него вообще есть? Мне кажется, что нет.

И вообще. Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?».

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Михаил Мудрик Челси
Источник ESPN
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Комментарии 6
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Mamay
Вийшов на 20 хв і я рахую не погано зіграв, а тільки про нього мова, а решта гравців взагалі деревяна, команди як такої нема, ні захисту ні півзахисту напад взагалі мовчу, тренер мертвий якісь постійні ротації не поймеш хто в основі.
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+1
Перець
Ще є Енцо,Кайседо 120 млн.,так про них ніколи жодного поганого слова, якийсь булінг
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+1
Dmytro11q
Асисти за молодіжку у 1/8 фіналу ЧЄ проти збірної Франції та у матчі національної збірної із збірною Македонії говорять зовсім протилежне. 
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+1
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Александр Ад
Мішко не піддавайся на провокації.А відповідь дай під час матчів за збірну,і заткни ім всім пельку!
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+1
didora
Можливо автор статті правий! Треба розрізняти ігри з якоюсь там Македонією і іграми в АПЛ. Це різні речі. У АПЛ у кожному матчі  ти повинен бути в тонусі всі 90 хв.(а може і більше) і не просто бігати де попало і як попало. А грати з партнерами (тобто бути з ними на ти). А той сраний Срна розкрутив Мишка, бабла рубонули і в кущі. А тепер хочуть так само із Судаковим. А тепер хера, так не вийде. Чи вони шукають Буратіна ще десь у Європі. Або Матвієнка хочуть втюхать за бабло. Тепер рєбята ви їх задарма оддасте. Бо на......ть уже не вийде. За Міху гроші взяли!!! Все,  ваша пісенька "спєта".
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