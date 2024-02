Монфис уступил сенсационному чеху и не сумел выйти в финал турнира в Дохе

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 68), который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, не сумел пробиться в финал хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).

В полуфинале француз в трех сетах проиграл 18-летнему чеху Якубу Меншику (АТР 116) за 1 час и 57 минут.

АТР 250 Доха. Хард. 1/2 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Меншик на своем пути к финалу, помимо Монфиса, закрыл Алехандро Давидовича Фокину, Энди Маррея и Андрея Рублева.

В поединке за трофей Якуб сыграет против Карена Хачанова, который в своем полуфинальном поединке выиграл у Алексея Попырина.

MENSIK MADNESS 🤯 @mensik_jakub_ dream run continues as defeats Monfils 6-4 1-6 6-3 to reach his maiden tour-level final! #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/U3ZOsiLdzx

He is FEARLESS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



At 18 years and 5 months, Jakub Mensik becomes the youngest ATP Tour finalist since Carlos Alcaraz at 2021 Umag!!!@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Wmndn8xMT7